'Taş Kağıt Makas'ın 13. bölümünde neler oldu? Ve Umut babasını kurtardı...

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Dizinin önceki bölümünde;

Kadri ile Ümit arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışan Harun, sonunda amacına ulaştı. Ümit, Harun’a onu patronu ile tanıştıracağını söyledi.

Sevgilisiyle birlikte gittiği restoranda meçhul patronla tanışmayı bekleyen Harun, hayatının belki de en büyük şokunu yaşadı.

İşte patronum geldi… Sönmez Karakoç

Duruşma günü geldiğinde, Umut elindeki tüm delil ve tanıkları tek tek mahkeme heyetine sundu. Güvenlik görevlisi Hasan, cinayet gecesi Rıza’yı gördüğü saat ve yerleri tüm detaylarıyla anlattı.

Hasan, bir arabanın Rıza’ya çarpmak üzereyken son dakikada durduğunu söyledi.

Tam da o anda Rıza, yaşadıklarını hatırladı:

O arabanın içindeki kişi sendin Neşet...

Dizinin yeni bölümünde;

Yıllardır güvendiği adamın babasının özgürlüğündeki kritik isim olduğunu öğrenen Umut, büyük şok yaşadı.

Sönmez Karakoç'un 'babam' dediği Kadri çıkması, Harun'u yerle bir etti.

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Kadri'nin konuşmasına fırsat vermeyen Harun, elindeki tüm belgeleri Savcı Alev'e götürdü.

İpin ucunda olduğunu fark eden Süreyya, Kadri ile buluştu ve ona Harun'un ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Hapishanedeki Neşet'i ziyarete giden Umut, sahte bir isimle onu görüşmeye çağırdı.

Neşet, yıllardır Umut'tan sakladığı gerçekleri bir bir anlattı.

Hiçbir şey tesadüf değildi Umut...

Emirkıran Holding'in yeni CEO'su Rüya oldu. İki kardeş bu kararlarını babalarıyla da paylaştılar...

Harun ile konuşmak için adliyeye giden Kadri, ona Fecir'in itiraf videosu ile Emirkıranlar'a meydan okumayı teklif etti ancak beklediği karşılığı alamadı.

Hem Kadri'yi hem de Emirkıranlar'ı köşeye sıkıştırmak için harekete geçen Umut, Harun ve Alev operasyonun adını 'sarı bit' koydular.

Devir teslim töreninde her iki tarafa da darbe vurmak isteyen ekipten Alev, elindeki belgeleri başsavcıya sundu.

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Süreyya bu makamı kötüye kullandı... Sen hakkını ver kızım!

Devir teslim törenine katılmanın yollarını arayan Harun'a beklediği anahtarı Kadri verdi...

Basın açıklamasının ardından Savcı Alevi ekibiyle birlikte Emirkıran Holding'e operasyon düzenledi.

Görüntüleri bulamayan Alev, Bünyamin'i vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kadri'nin peşinden giden ve flaş diski isteyen Harun, ölüm emrinin verildiğini öğrendi.

Konuştukları sırada maskeli birinin Harun'u vurmak için geldiğini gören Kadri, manevi oğlunu korumak için kurşunların önüne atladı. Kadri olay yerinde öldü.

Önce Bünyamin'in gözaltına alınması, ardından da Kadri'nin ölmesi bütün dengeleri değiştirdi.

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'Benden kurtulmanın tek yolu beni öldürmek' diyen Fecir, silahını Umut'a verdi:

'Sana bu güzelliği yapmayacağım Fecir... Senin cezanı mahkemede vereceğim...'





Büşra Korkmaz davasının üçüncü duruşması için beklenen gün geldi.

Umut, babasını savunmak için salondaki yerini aldı. Duruşmayı izleyen sürpriz bir isim daha vardı: Fecir

Büşra Korkmaz'ın öldürüldüğü gecenin güvenlik kamerası kayıtlarını mahkemeye sunan Umut, 5 yıl sonra babasını özgürlüğüne kavuşturmayı başardı.

Baba oğul güzel haberi birbirlerine sarılarak kutladılar.

Adliye çıkışına gelen Harun, Umut'u tebrik ederken, Fecir gelişiyle sevinçlerine gölge düşürdü:

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Sizin savaşınız bu binanın içinde, benim savaşım her yerde... Bu hikayenin sonu sizin için çok kötü olacak size sözüm olsun...

Dizinin final sahnesinde;

Alev, Harun, Rıza, Umut ve Neşet kötü günlerin intikamını alırcasına birlikte pikniğe gittiler. Ancak mutluluk uzun sürmedi.

Umut, Kadri Palaz cinayetinin baş şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olup biteni anlamaya çalışan Alev, silahın üzerinde Umut'un parmak izine rastlandığını öğrendi…

Umut'un karşısında bir kez daha Emirkıranlar vardı...