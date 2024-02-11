Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun yeni fragmanı yayınlandı! Mor kravatla mesaj...

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Kanal D’nin yakında seyirci karşısına çıkacak dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”ndan yeni bir tanıtım filmi daha yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle merak uyandıran fragman, dizinin sezonun en iddialı projelerinden biri olacağının sinyalini verdi. Fragmanda dikkat çeken ise Ozan Güven’in mor kravat takması oldu.

YILLAR SONRA EKRANA DÖNDÜ

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven, yıllar sonra “Taş Kağıt Makas: Hayatı Oyunu” ile ekrana dönüş yaptı. Güven’in uzun bir aradan sonra yeniden sete çıkması, kadın dernekleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Dizinin yeni tanıtım filminde ise Avukat Harun karakterine hayat veren Ozan Güven kadına şiddetin farkındalık rengi olan mor bir kravatla yer aldı. Dizide Cumhuriyet Başsavcısı Süreyya karakterini canlandıran Hande Ataizi’nin “Yalnız bir gün benim davama denk gelirsen duruşmaya mutlaka mor kravatın ile gel” dediği sahne, ‘zeytin dalı’ olarak yorumlandı.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”nda masum bir delikanlının düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Güven ve Hande Ataizi’nin yanı sıra Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken; senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.