Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda cinayetin gizemi ortaya çıkacak mı?

Haberin Devamı

BÜŞRA KORKMAZ’I GERÇEKTEN RIZA MI ÖLDÜRDÜ?

GENÇ KIZIN KATİLİ KİM?

Taş Kağıt Makas birinci bölüm finali ile de yürekleri dağladı. Tüm çabalara rağmen babasının suçsuzluğunu kanıtlayamayan Umut tutuklanmadan hemen önce babası ile karakolda bir araya geldi.

Alzheimer hastası olan Rıza, oğlu Umut’a bir an “Siz kimsiniz?” dedi. Umut’u babasının katil damgası yemesinden çok onu hatırlamaması yaraladı. Baba oğulun bu duygu yüklü sahneleri izleyicileri göz yaşlarına boğdu. Dizinin final sahnesinde ise karakoldaki masanın üzerinde babasının dosyası duran Umut, o geceye ait kamera kayıtlarını gördü ve bu dakikalarda hayatını bütünüyle değiştirecek olan Fecir ve Harun ile aynı karede olduğundan habersizdi.

Haberin Devamı

“AVUKAT BEY, BENİM BİR OĞLUM MU VAR”

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu birinci bölümü ile ekrana geldi. Umut’un babası için verdiği adalet savaşının konu edildiği dizi, Büşra Korkmaz cinayetiyle de merak uyandırdı. Baba ve oğlu Umut’un beş yıl sonra cezaevinde karşı karşıya gelmesi ile açılış yapan Taş Kağıt Makas; Rıza’nın oğlu Umut’u tanımadığı sahneler ile de izleyicinin yüreğine dokundu. Umut, babasına yeni bir delile ulaştığını söyleyerek davayı yeniden açacağını ifade etti. Bu delilin ne olduğu ise merak edilen sorular arasında yer aldı.

OZAN GÜVEN’DEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

“YAKARSA DÜNYAYI HARUN YAKAR!”

Ozan Güven, yıllar sonra Taş Kağıt Makas ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Dizide zeki, karizmatik ve cesur bir avukat olan Harun Yakar’a hayat veren oyuncu performansı ile göz doldurdu. Komik ve esprili halleri ile de seyircinin beğenisini kazanan Ozan Güven sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ozan Güven’in oyunculuğunu öve öve bitiremedi.

Haberin Devamı

BURAK YÖRÜK’DEN TERS KÖŞE BİR KARAKTER

FECİR EMİRKIRAN YURDA DÖNDÜ





Burak Yörük, Taş Kağıt Makas dizisi ile ters köşe bir karaktere imza attı. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerin tam tersine, gerçek bir sosyopata hayat veren Yörük, Fecir karakteri ile izleyiciyi şaşırttı. Fecir’in Büşra Korkmaz cinayetinde rolünün ne olduğu ise gecenin merak edilen soruları arasındaydı.

HİPERTİMEZİ HASTALIĞI TAŞ KAĞIT MAKAS İLE GÜNDEME GELDİ

Taş Kağıt Makas hikayesi ile olduğu kadar Umut karakterinin hipertimezi (sıra dışı hafıza) hastalığı ile de dikkat çekti. Umut’un “Hafızam biraz iyidir.” sözü başlarda seyircinin ilgisini çekmese de yayınlanan otobüs sahnesi aslında olayın bu kadar basit olmadığını ortaya çıkardı. Alev’in telefonunun çalınması başlayan ve karakolda devam eden süreç Umut’un sıra dışı bir hafızaya sahip olduğunu izleyici ile buluşturdu. Umut’un bu üstün hafıza yeteneği hipertimezi hastalığını da gündeme getirdi. Dünyada sadece 20-30 kişi de olan bu hastalık Taş Kağıt Makas sayesinde tekrar gündeme geldi ve hastalıkla ilgili aramaların hız kazandığı dikkat çekti.

Haberin Devamı

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümleri ile Çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.