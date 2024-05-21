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Tanyeli'den Ebru Gündeş'e övgü: Bu camianın elması o

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#Tanyeli#Ebru Gündeş#Pankreas Kanseri
Tanyeliden Ebru Gündeşe övgü: Bu camianın elması o
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 08:04

BİR süredir kanser tedavisi gören Tanyeli geçen akşam Ebru Gündeş’i İstanbul’daki bir mekânda dinlemeye gitti.

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Ünlü şarkıcının sahnesine çıkan Tanyeli, hem dans etti hem de Ebru Gündeş hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Gündeş “Dansın ustası Türkiye’de o, seni çok seviyorum” dedi. Tanyeli ise kendisine her ihtiyaç duyduğunda yanında olan Ebru Gündeş için şunları söyledi:

“Bu camiada çok dostum oldu, iyiliğini gördüğüm insanlar oldu. Ama bir Ebru Gündeş var. Benim için dünya bir yana Ebru bir yana. Siz onun dev sesini beğenirsiniz, onun güzelliğini görüyorsunuz ama öyle bir dev yüreği var ki. Bu camianın elması o. Her düştüğümde kimse bilmedi yine o beni kaldırdı. Bu sınavda da hep yanımdaydı.” Tanyeli, gece sonunda Ebru Gündeş’i kulisinde de ziyaret etti ve o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: “Maşallah Ebru’ma. Hep güzeldi ama daha bir güzelleşmiş.”

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Tanyeliden Ebru Gündeşe övgü: Bu camianın elması o

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#Tanyeli#Ebru Gündeş#Pankreas Kanseri

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