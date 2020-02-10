Survivor yarışmacısı Fatma Günaydın kimdir, kaç yaşında?

Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Beş çocuklu bir aileden gelen Fatma Günaydın, ailenin en küçüğü. Lise yıllarında okulun futbol takımında yer aldı. Bacaklarının çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başlaması nedeniyle futbol hayatına son verdi. Lisede ve üniversitede moda tasarımı okudu. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete gibi projelerde yer aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta’ya gitt.. Fatma Günaydın , farklı ülkelere gitmeyi seyahat etmeyi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyor. Fatma Günaydın, “Boş verin yazılmış hikayeleri, ben benimkini yazıyorum.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.