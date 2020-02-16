Survivor Fatma Günaydın kimdir, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak duyurdu. Bu isimlerden biri de Fatma Günaydın oldu. Tanıtım videosunda oldukça iddialı gözüken Fatma Günaydın'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Fatma Günaydın kimdir?

Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Beş kardeşin en küçüğü olan Fatma Günaydın, 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımında oynadı. Bacakları çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatına son verme kararı aldı. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudu. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve çok güzel projelerde çalıştı. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon) Üniversite eğitimi ardından Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta’ya gitti ve 6 ay yalnız yaşadı. Bu sürecin kendisini için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Fatma Günaydın, tek kendi gücünü, özgüvenini fark edip isteyip de başaramayacağı hiç bir şey olmadığını anladı.