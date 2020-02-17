Survivor Fatma Günaydın kimdir? İlk eleme adayı oldu!

Survivor 2020'de 22 yarışmacıdan biri olan Fatma Günaydın, yarışmanın ilk bölümünde eleme potasına giren isim oldu. Salı akşamı yapılan oylamada elenmesi durumunda Fatma Günaydın Survivor tarihinde ilk kez yarışmaya en kısa sürede veda eden isimlerden olacak. Peki, Survivor Fatma kimdir? İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler....

FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Beş kardeşin en küçüğü olan Fatma Günaydın, 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımında oynadı. Bacakları çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatına son verme kararı aldı. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudu. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve çok güzel projelerde çalıştı. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon) Üniversite eğitimi ardından Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta’ya gitti ve 6 ay yalnız yaşadı. Bu sürecin kendisini için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Fatma Günaydın, tek kendi gücünü, özgüvenini fark edip isteyip de başaramayacağı hiç bir şey olmadığını anladı.