Survivor 2020 yarışmacısı Fatma Günaydın kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Fatma Günaydın'ın biyografisi

Survivor'un yeni sezonuna günler kala, gönüllüler takımında yer alacak isimler kesinleşti. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Fatma Günaydın, dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Lisede ve üniversitede moda tasarım bölümünü bitiren ve okul döneminde kız futbol takımında yer alan Fatma Günaydın eğlenceli yapısı ile ön planda yer alıyor. İşte, Fatma Günaydın'ın biyografisi.

FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

Survivor 2020 gönüllüler takımına dahil olan isimler arasında yer alan Fatma Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, Ben Fatma Günaydın. 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdum. Aslında adım Fatma Günaydın ama herkes bana Fatoş der. Buna kendimde dahil. Biz 7 kişilik bir aileyiz. 5 kardeşiz. Ailenin en küçüğü benim. 3 ablam 1 abim var.

7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımındaydım. Bacaklarım çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatıma son verdim. Derslerden kaytarmak için okuldaki bütün spor aktivitelerine adımı yazdırırdım bu sayede içimdeki spor aşkını keşfettim. Lisede gezmeyi çok seven bir kızdım asla yerimde durmayı sevmezdim. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudum. Küçükken bebeklerimi giydirmek ve elbise dikmek benim en sevdiğim oyundu ve bunu meslek edindim. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladım ve çok güzel projelerde çalıştım. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon)

Doğayı ve hayvanları çok ama çok seviyorum. Doğada olduğum zaman kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum. Çicekleri çok ama çok seviyorum. Bu yazdıklarımdan çok daha fazlası olduğumu gösterebilecek bir şey olsun istedim hayattan ve oda oldu. Bu da bir gün kendimi Survivor’da görmekti. Şimdi de defterime yeni bir sayfa ekliyorum bunun adı Survivor. Artık sadece benim için Survivor’dan sonrası var.