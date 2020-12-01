Sol Yanım oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Sol Yanım’ın yeni bölümleri her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Özlem Çadırcı yazıyor. İşte Sol Yanım oyuncuları ve konusu
Sol Yanım izleyicileri oyuncu kadrosunu araştırmaya başladılar. Her hafta Perşembe akşamları yayınlanan Sol Yanım’da Serra karakterine Özge Yağız, Selim karakterine Tolga Mendi, Asena karakterine Defne Samyeli, İhsan karakterine Cansel Elçin hayat veriyor. Dizi, genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişiyor.
SOL YANIM DİZİSİ OYUNCULARI
Sol Yanım oyuncuları arasında Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Özgür Cem Tuğluk, Murat Balcı, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker bulunuyor.
Serra - Özge Yağız
Selim - Tolga Mendi
Biricik - Cemre Baysel
Burak - Emre Bey
Asena – Defne Samyeli
İhsan -Cansel Elçin
Nilgün – Esra Bezen Bilgin
Nazlım – Feyza Civelek
İdil – Seda Akman
SOL YANIM DİZİSİ KONUSU
Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle