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Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Sol Yanım oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sol Yanım dizisi oyuncuları

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Sol Yanım oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sol Yanım dizisi oyuncuları
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Sol Yanım dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Sol Yanım her hafta Perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide Serra karakterine Özge Yağız, Selim karakterine Tolga Mendi, Asena karakterine Defne Samyeli, İhsan karakterine Cansel Elçin hayat veriyor. İşte Sol Yanım oyuncuları ve konusu

Sol Yanım dizisi izleyici karşısına çıkacak. Star TV’de yayınlanacak olan Sol Yanım oyuncuları arasında Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay gibi isimler bulunuyor.

SOL YANIM DİZİSİ OYUNCULARI

Sol Yanım oyuncuları arasında Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Özgür Cem Tuğluk, Murat Balcı, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker bulunuyor.

Serra - Özge Yağız

Selim - Tolga Mendi

Biricik - Cemre Baysel

Burak - Emre Bey

Sol Yanım oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Sol Yanım dizisi oyuncuları

Asena – Defne Samyeli

İhsan -Cansel Elçin

Nilgün – Esra Bezen Bilgin

Nazlım – Feyza Civelek

İdil – Seda Akman

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU

Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

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