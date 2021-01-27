Sol Yanım dizisinin günü değişti! İşte Sol Yanım oyuncuları ve konusu
Sol Yanım dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyordu. Star TV yayın akışına göre dizinin yeni bölümleri artık çarşamba akşamları yayınlanacak. Sol Yanım oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Özge Yağız’ın Serra karakterine, Tolga Mendi’nin Selim karakterine hayat verdiği dizi hakkında bilgiler
Sol Yanım oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Yayın hayatına Çarşamba akşamları devam edecek olan Sol Yanım dizisi oyuncuları arasında Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut gibi isimlerin yer alıyor.
SOL YANIM DİZİSİ KONUSU
Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.
Sol Yanım oyuncuları arasında Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Özgür Cem Tuğluk, Murat Balcı, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker bulunuyor.
Serra - Özge Yağız
Selim - Tolga Mendi
Biricik - Cemre Baysel
Burak - Emre Bey
Asena – Defne Samyeli
İhsan -Cansel Elçin
Nilgün – Esra Bezen Bilgin
Nazlım – Feyza Civelek
İdil – Seda Akman
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