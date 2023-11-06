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Sinan’a böbreği ben vereceğim!

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Taşı#Salih Bademci#Mustafa Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 11:43

Kanal D’nin yeni sezonda ilgiyle izlenen dizisi Dilek Taşı, çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

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Figen’den ayrılmayacağım!

Figen, hayatıyla ilgili gerçeği öğrenmek için sırların peşine düşmüştür. Öte yandan Mustafa, Macide'nin karşısına çıkıp Sinan'a böbreğini vereceğini söyler. Bu sırada Kenan ve Sevda cephesinde de hamilelik yüzünden olaylar karışır. 

Sinan’a böbreği ben vereceğim

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Sinan’a böbreği ben vereceğim

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Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Sinan’a böbreği ben vereceğim

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#Dilek Taşı#Salih Bademci#Mustafa Yılmaz

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