Sinan’a böbreği ben vereceğim!

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Figen’den ayrılmayacağım!

Figen, hayatıyla ilgili gerçeği öğrenmek için sırların peşine düşmüştür. Öte yandan Mustafa, Macide'nin karşısına çıkıp Sinan'a böbreğini vereceğini söyler. Bu sırada Kenan ve Sevda cephesinde de hamilelik yüzünden olaylar karışır.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!