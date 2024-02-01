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Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

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#Settar Tanrıöğen#Beyin Kanaması#Hastane
Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 13:02

Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olan sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

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Ünlü sanatçının tedavi gördüğü Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi:

ÇIKABİLECEK RİSKLER NEDENİYLE...
“26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

Hastamızın tedavisine devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir”

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#Settar Tanrıöğen#Beyin Kanaması#Hastane

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