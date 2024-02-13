'Senden Önce' izleyici ile buluştu... Sosyal medya Merve, Hakan ve Sahra'yı konuştu

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Dizinin ilk bölümünde;

Merve ile arasında her geçen gün daha da büyüyen bir uçurum olduğunu fark eden Hakan, eski mutlu günlere dönmek ve karısını kazanmak için her yolu denedi.

Çabalarının boşa gitmesini istemeyen Hakan, Merve'yi konuşturabilmek için onu kolundan tutup hazırladıkları bebek odasına götürdü. 'Ben sana 'benimle evlenir misin?' demedim, 'benimle yaşlanır mısın?' diyen Hakan; bir an olsun Merve'nin kalbine dokunmayı başarsa da; bu uğraş da sonuçsuz kaldı.

Nereye kaybolduysan söyle bana, gelip alayım seni... Kızımızla tanışalım, oğlumuzla tanışalım. Onlar oynasın burada biz birlikte yaşlanalım

Merve'nin tavırlarına anlam vermeye çalışan Hakan, seyahate çıkmadan önce karısıyla bir kez daha uzun uzun konuştu.

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Beklediği adım bir türlü gelmeyince Hakan çareyi rest çekmekte buldu. Hakan, "Bu sessizlikten çok yoruldum. Ne istediğine karar ver ve kararını bana da bildir" diyerek evden çıktı.

Merve'nin ise aklında tek bir soru vardı: Ya ayrılmak istersem?

Hakan, gerekli evrakları almak için şirkete uğradı. Arkadaşının keyifsiz olduğunun farkına varan Ömer, eline gelen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi:

Merve sana iyi gelmiyor…

Ömer’e Merve ile tanıştıkları günü hatırlatırken üslubunu sertleştiren Hakan’ın cümleleri çok netti:

Benim karım hakkında konuşuyorsun Ömer!

Havalimanına ulaştığında eşini arayan Hakan’ın telefonu cevapsız kaldı. Genç adam tam da bu sırada hayatını değiştireceğinden habersiz olduğu Sahra ile karşılaştı…

İki yabancının karşılaşması havalimanı ile sınırlı kalmadı. Önce aynı şehir… Sonra aynı otel…

Odasına yerleşen Hakan’ın ilk işi Merve’yi aramak oldu. İstemsizce telefonu açan Merve, ‘Bana boşanmaktan bahsettin, farkında mısın?’ diyen Hakan’ı cümleleri ile bir kez daha yıktı:

Döndüğünde konuşacağız zaten. İyi geceler…

Barda tek başına bir şeyler içen Hakan’ın yalnızlığı Sahra’nın gelişi ile son buldu.

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Art arda yaşanan karşılaşmaların ardından Sahra, Hakan ile tanıştı.

Sahra, ona oyun oynamayı teklif etti. Birbirleri hakkında karşılıklı tespitlerde bulunmaya başlayan ikiliden kaybeden bedelini ödedi.

Sahra, yaptığı tespitlerle Hakan’ı hem şaşırttı hem de kafasını karıştırdı:

Hiç aldatıldın mı? Karının seni aldatmış olabileceğini hiç düşündün mü?

Sohbetin gidişatından rahatsız olan Hakan müsaade isteyerek odasına çıktı ama unuttuğu bir şey vardı: cep telefonu…

Sabah uyanır uyanmaz Merve’yi arayan Hakan, istediği şeyleri duyamadı.

Kahvaltı için restorana geçen Hakan’a masasındaki davetsiz Sahra eşlik etti.

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İçten içe Hakan’ı elde etmenin planlarını yapan Sahra, onu akşam yemeğine davet etti. Hakan, gelemeyeceğini söylese de Sahra yalnız olmayacağından emindi!

İçine düştüğü çaresizlikten kurtulmak için bir neden arayan Hakan, karısını arayarak ona cevabını duymak istediği soruyu sordu:

Beni seviyor musun Merve?

İnatla Hakan’a karşı adım atmayan Merve ‘Bu sorunun cevabını şimdi vermeyeceğim’ dedikten sonra telefonu kapattı.

Çaldığı her kapı yüzüne kapanan Hakan, geceyi Sahra ile geçirdi. Hakan’ın yaşananların bir hata olduğunu söylemesi bambaşka beklentiler içine giren Sahra’yı incitti:

Dün gece ilk defa kendimi duygularıma teslim ettim ve teslim olduğum adam evli…

Uzun bir aradan sonra Merve’yi ziyarete giden Kaan, konuşmaları ile genç kadını etkilemeyi başardı.

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İlişkilerini gözden geçiren Merve, vakit kaybetmeden yola çıktı ve Hakan’ın kaldığı otele gitti.

Odasına döndüğünde Merve’yi karşısında gören Hakan büyük şok yaşadı. Günlerdir karısının ağzından tek bir güzel söz duymayı bekleyen Hakan, zamansız gelen itiraflardan mutlu olmadı.

İkilinin konuşması Sahra’nın beklenmedik telefonu ile yarım kaldı. Hakan, Sahra’nın odasına gidip Merve’nin sürprizinden bahsetti.

Karım yan odada…

Sahra, duydukları ile sinir krizi geçirirken; Hakan ve Merve birlikte yemeğe çıktı.

Hakan’dan her şeye yeniden başlamak için bir şans isteyen Merve, 4 aylık uzaklığın nedenini anlatacağına söz verdi.

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Bir şeyler duymayı bekleyen Hakan, Merve’nin söz vermesine rağmen sessiz kalmasıyla çileden çıktı.

Sabah uyandığında Hakan’ı yanında göremeyen Merve, çalan kapıya baktığında yere bırakılmış notu gördü:

Kocan seni sevmiyor… İnanmıyorsan restorana gel kendi gözlerinle gör…

Sahra, Merve’nin ardından Hakan’a da tehditkar bir mesaj atarak onu restorana gelmeye mecbur bıraktı.

Merve’nin tüm ısrarlarına rağmen Hakan, onu dinlemedi ve Sahra ile buluşacağı restorana gitti.

Sahra’ya “Beni gelmeye mecbur bıraktın” diyen Hakan, duydukları ile şaşkına döndü:

Ben mutlu bir yuvayı yıkacak kadar vicdansız mıyım sence? Tabii gerçekten mutluysan…

Aldığı notun etkisinden çıkamayan Merve, söylenen adrese gittiğinde Hakan ile Sahra’yı el ele gördü.

Çaresizce otele dönen Merve, Hakan geldiğinde ona sakladığı her şeyi anlattı:

Bir çocuğum olmayacağını öğrendim Hakan… Sana hiçbir zaman bir aile veremeyeceğimi öğrendim… Ellerinle tasarladın bahçedeki parkı, odayı… 4 ay önce öğrendim. O günden beri de seni terk etmek için her şeyi denedim. Kaç doktora gittim, kaç hastaneye danıştım. Hepsi de aynı şeyi söyledi. Benimle birlikte olursan çocuğun olmayacak… Ben seninle ömrümün sonuna kadar yaşayabilirim… Sen aynı şeyi yapabilecek misin?

Kocası ile arasındaki buzları eritmeyi başaran Merve, balkona çıktığında Sahra ile karşılaştı. Hakan ile Sahra arasında olup bitenleri anlayan Merve, her sözü ile rakibine “ben buradayım” mesajı verdi.

Dizinin final sahnesinde;

Saunaya giden Merve, Sahra’yı karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Birbirlerine gözdağı veren iki kadının çocukluk arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Hakan ve Merve evliliği de sanılanın aksine aşk evliliği değil sadece yıllar önce birbirlerine ‘kimseye aşık olmayacağız’ sözü veren iki arkadaşın planıydı…

'SENDEN ÖNCE' SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Final sahnesi ile izleyiciyi ters köşe yapan 'Senden Önce' sosyal medyayı salladı.

* Merve çok asil bir karakter. Sinem Ünsal karakteri harika canlandırıyor.

* Ay çok güzelsiniz canım çiftim!

* Hakan ve Merve'nin geçmişini şimdiden çok merak ediyorum. Dizi çok tempolu başladı. Alp Navruz ve Sinem Ünsal inanılmaz yakışmış.

* Şok şok şok. Fena ters köşe olduk. Klişe bir kadın kapışması değilmiş, işler şimdi daha da ilginçleşecek. Klişe dizi beklerken hepimiz ters köşe olduk. Fenaydı gerçekten.

* Yok artık Sahra ve Merve birbirini tanıyormuş. Hiç beklemiyordum inanılmaz ters köşe olduk. Klişe aldatma, kadın çatışması hikayesi izleyeceğiz sanarken olay bambaşka yerlere gitti. Gelecek bölümü iple çekiyorum. Emeklere sağlık harika bir ilk bölüm olmuş.