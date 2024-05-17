'Şen Makas' yeniden sahnede

Haberin Devamı

Melek Baykal, Fatih Gülnar, Müge Kement, Özgür Yetkinoğlu, Selim Tezin ve Jess Molho’nun rol aldığı oyun, 21 Mayıs’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 31 Mayıs’ta da Mall of İstanbul’daki MOİ Sahne’de seyirciyle buluşacak.

“Şen Makas” ayrıca 6 Haziran’da Ankara MEB Şura Salonu’nda, 13 Haziran’da da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde perde açacak.

Tiyatrokare’nin 1996 yılında ilk kez sahneye taşıdığı “Şen Makas”, 2019’da izleyicilerin sordukları sorularla katılım sağlayabilecekleri şekilde güncellenmişti. Komedi oyunu, sezon başında Melek Baykal ve Jess Molho’nun çekimleri nedeniyle repertuvardan kaldırılmıştı.

Yoğun istek üzerine tekrar başlayan oyunda seyirciler, dört şüpheli arasından kimin katil olduğunu bulmaya çalışıyor. Oyunun finali her temsilde değişiyor.