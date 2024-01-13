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 Semicenk kendini savundu: Kıvanç Abi'ye saygısızlık yapmadım

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#Semicenk#Kıvanç Tatlıtuğ#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Semicenk kendini savundu: Kıvanç Abiye saygısızlık yapmadım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 07:57

SEMİCENK, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.

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49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi çıkış yapan sanatçı’ seçilen ve “Pişman Değilim” şarkısıyla ‘yılın şarkısı’ ödülünü de alan Semicenk, törende Kıvanç Tatlıtuğ’un sahnede olduğu anlarda cep telefonundan oyun oynamasıyla ilgili konuştu:

“Kesinlikle yapılan organizasyona, orada emeği geçen kişilere asla saygısızlık yapmadım, yapmam da. Ben bizim gibi ödül almaya gelen bazı insanların tavırlarından çok rahatsız oldum. Ben çok çabuk öfkelenen biriyim. Oyun oynadığım zaman rahatlıyorum. Yoksa kimseye saygısızlık yaptığımdan değil. Ben Kıvanç Abi’ye saygısızlık olsun diye yapmadım. Tam tersi ona saygısızlık olarak yapılan pek çok şey vardı etrafımda, onları görmemek, duymamak için kendimi kapattım.”

 

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#Semicenk#Kıvanç Tatlıtuğ#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

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