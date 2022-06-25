Sema Aydemir'den Nagihan'a destek: Kimileriyle yarışmak hakaret, seninle yarışmak gururdu

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Survivor All Star'da büyük finale günler kaldı. İlk dörde girebilmek için mücadele eden yarışmacılar dün akşam bir kez daha bireysel dokulmazlık için parkura çıktı.

Hatrı sayılır bir başarı grafiği yakalayan Adem, haftanın son galibiyetinin de sahibi oldu.

ELEME HEYECANI

İlk dokunulmazlığı kazanan Adem, Ayşe'nin ismini söylemiş, ikinci dokunulmazlığın sahibi olan Ayşe, eleme potasına Nagihan'ı koymuştu. Son isim ise yine Adem'in kararı ile Hikmet olarak belirledi.

Gecenin sonunda rakiplerinden daha az oy alarak yarışmaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu.

'SENİNLE YARIŞMAK GURURDU'

Nagihan'ın elenmesinin ardından eski takım arkadaşı Sema Aydemir sosyal medya hesabında övgü dolu bir mesaj yayınladı.

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"En çok seninle yarışmayı sevdim. Çünkü sen, sensin. İyinle, kötünle, düşümeden sen olduğun için. Senin emeğin itiraf edeyim bende yoktu. Çünkü ben senin kadar güçlü olamadım. Çabuk kırılıp, anlatamadım. Ama sen Nagihansın! Ve itiraf edeyim ki sendeki psikolojiye sahip olmayı hep istedim. Şunu biliyorum ki, sen olmak kolay değil. Ve şunu söylemem lazım: Sen psikolojisiyle, hırsıyla herkese kafa tutanken 'ne derler' diye düşünmeden hareket ederlen, yani sen sadece sen olurken Survivor'ın n iyi kadın yarışmacısı oldun. Gitsen de, kalsan da ben Sema Aydemir kabul ediyorum ki; Sen benden daha iyi bir survivorsın! Yolun açık olsun"

Sema Aydemir, diğer kadın yarışmacılara da gönderme yaptı:

"Kimileriyle yarışmak hakaret, seninle yarışmak gururdu"