Selim Bayraktar: Bir daha dönem işi yapmam

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Selim Bayraktar önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Göz doktoruna muayene olmaya geldiğini söyleyen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ adlı dizide rol alan Bayraktar, dönem projesi çekmenin zorluklarına değindi. Geçtiğimiz gün yapılan çekimde bindiği at nedeniyle kazanın eşiğinden döndüğünü anlatan oyuncu, şöyle konuştu:

“Büyük konuşmayayım ama sanırım bir daha dönem dizisi yapmam. Ayrı bir zorluğu var çünkü. Kostümler ağır. Sahneler duman makinesiyle çekiliyor. Bütün gün duman almaktan mukuslarım şişmiş, faranjit olmuşum. Bindiğim atın da tendonu zedelendi. Ben biraz daha yanlış otursaydım takla atmıştım. Daha geçen Sinan (Albayrak) arkadaşımız da atlı sahnesinin çekiminde kaza geçirdi, paramparça oldu.”

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DÜZENLİ ANTRENMAN ŞART

Dönem dizilerindeki aksiyon sahneleri için düzenli olarak antrenman yapmak gerektiğini de ifade eden Bayraktar, “Şimdi buradan spora gideceğim. Ne kadar yorgun olursan ol, uyanık kalman lazım. O nedenle de sürekli antrenman yapmalısın” diye konuştu.

PARMAĞINDAN OLACAKTI

Selim Bayraktar, çekimlerde kullanılan kılıçların gerçek olduğunu ve oyuncular için büyük risk taşıdığını söyledi: “Çekimde kılıç sana gerçekten geliyor, onu iyi karşılaman lazım. Daha geçen bir arkadaşımız parmağından oluyordu neredeyse. Kesilen parmağını diktiler. ‘Bir daha da oynamam’ dedi. Diğer dizilerde 10 yılda yaşlanacaksan, bu işte 3 yılda yaşlanıyorsun.”