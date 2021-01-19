Sefirin Kızı’nda Nare’nin yerine kim gelecek?

Neslihan Atagül sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sefirin Kızı'na veda edeceğini duyurdu. Nare karakterine hayat veren Atagül, 'Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...' ifadelerini kullandı.

Sefirin Kızı dizisinin 36. bölümünde Nare, yurt dışına gitmiş gibi gösterildi. Bu gelişme Nare’nin hikayesinin devam edebileceği sinyalini verdi. Sefirin Kızı’nda Nare karakterini canlandıracak ya da yeni bir rolle Sancar’ın kalbini çalacak kişi için iki isim ön plana çıkıyor. Bunlardan biri daha önce Engin Akyürek ile başrolü paylaşmış olan Fahriye Evcen, diğeri ise güzel oyuncu Aybüke Pusat. Doğum yaptıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen, ekranlara dönebileceği sinyalini vermişti.