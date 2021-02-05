Sefirin Kızı dizisine yeni oyuncu- Ferit Aktuğ kimdir?

Sefirin Kızı çekimleri için Bodrum’a giden ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, ilk kez kamera karşısına geçti. Dizinin 39. Bölümünde ‘Bora’ karakteriyle ekrana çıkacak olan Fetih Aktuğ’un ilk kareleri paylaşıldı. Sefirin Kızı'nda dengeleri değiştirecek olan deneyimli oyuncu, en son ‘Ufak Tefek Cinayetler’de ‘Taylan’ karakterini canlandırmıştı.

Ferit Aktuğ kimdir?

1978 yılında Adana'da dünyaya gelen Ferit Aktuğ, ilkokul ve orta öğretimin ardından üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Ferit Aktuğ bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde oynamıştı. Kariyeri boyunca çeşitli dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer alan Ferit Aktuğ, daha önce Star’da yayınlanan "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde "Taylan" karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan'la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu. Çift 202 yılında boşandı.