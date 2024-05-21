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Scorpions 8 yıl sonra istanbul’da

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#Scorpions#Küçükçiftlik Park#Love At First Sting
Scorpions 8 yıl sonra istanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:55

DÜNYACA ünlü rock grubu Scorpions, 23 Mayıs Perşembe ve 25 Mayıs Cumartesi gecesi 2 konser için Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak.

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Her iki konserin biletleri de satışa çıkmasından dakikalar sonra tükendi. Grup, efsane albümleri “Love at First Sting”in 40. yılı şerefine turnede.

Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biriolarak değerlendirilen Scorpions, 8 sene aradan sonra İstanbul’da hayranlarının karşısına çıkacak. Alman asıllı grup, “Still Loving You”, “Wind of Change”, “Rock You Like a Hurricane” gibi her biri nesiller boyunca dinlenmiş şarkılarını unutulmaz bir performansla söyleyecek.

 

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#Scorpions#Küçükçiftlik Park#Love At First Sting

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