Scorpions 8 yıl sonra istanbul’da

Her iki konserin biletleri de satışa çıkmasından dakikalar sonra tükendi. Grup, efsane albümleri “Love at First Sting”in 40. yılı şerefine turnede.

Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biriolarak değerlendirilen Scorpions, 8 sene aradan sonra İstanbul’da hayranlarının karşısına çıkacak. Alman asıllı grup, “Still Loving You”, “Wind of Change”, “Rock You Like a Hurricane” gibi her biri nesiller boyunca dinlenmiş şarkılarını unutulmaz bir performansla söyleyecek.