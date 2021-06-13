Savaşçı final mi yapıyor? İşte, dizinin final kararındaki neden!
5 sezondur ekranlarda beğeniyle izlenen Savaşçı final yapmaya hazırlanıyor. Fox TV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Savaşçı, kanal yönetiminin aldığı karara göre bu sezon final yaparak izleyicilere veda edecek.
Geçtiğimiz 4 sezonda izleyicisiyle buluşan ve 5. Sezonunda kadrosuna Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Berk Oktay gibi başarılı oyuncuları ekleyen Savaşçı dizisi, oyuncuların bir bir ayrılmasının ardından gelecek cumartesi ekrana gelecek 109. Final bölümüyle veda edecek.
REYTİNGLERDEN BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ!
5. sezonuyla Fox TV ekranlarının uzun soluklu dizisi olan Savaşçı, kanal yönetiminin reytinglerden dolayı aldığı kararla final yapacak. Bu sezon başarılı oyuncu Tamer Karadağlı’nın dizinin kadrosuna katılması heyecan yaratmıştı. Ancak birkaç bölüm sonra Karadağlı diziden ayrıldı ve bununla birlikte dizinin sevilen oyuncularından Berk Oktay’ın da gitmesi hayal kırıklığına sebep oldu. Böylelikle, reytinglerinde hızlı düşüş gösteren Savaşçı dizisiyle ilgili final kararı alındı. Bu cumartesi ekranlara gelecek 109. Bölümüyle Savaşçı final yaparak izleyicilerine veda edecek.
SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Yüzbaşı Haydar Bozkurt- Sarp Levendoğlu
Albay Halil İbrahim Kopuz- Murat Serezli
Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli- Ekin Mert Daymaz
Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı- Erkan Meriç
Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe- Anıl Tetik
Astsubay Üstçavuş İlyas- Ali Tarık Fındık
Astsubay Başçavuş Ali Çekiç- Serkan Kuru
Teğmen Selcen Efe- Serenay Aktaş
Tümgeneral Ahmet Kutalmış- Serhat Nalbantoğlu
Mehmet Arif Kırlangıç- Alp Öyken
Akkız Bozkurt- Zerrin Sümer