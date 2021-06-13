Savaşçı final mi yapıyor? İşte, dizinin final kararındaki neden!

Geçtiğimiz 4 sezonda izleyicisiyle buluşan ve 5. Sezonunda kadrosuna Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Berk Oktay gibi başarılı oyuncuları ekleyen Savaşçı dizisi, oyuncuların bir bir ayrılmasının ardından gelecek cumartesi ekrana gelecek 109. Final bölümüyle veda edecek.

REYTİNGLERDEN BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ!

5. sezonuyla Fox TV ekranlarının uzun soluklu dizisi olan Savaşçı, kanal yönetiminin reytinglerden dolayı aldığı kararla final yapacak. Bu sezon başarılı oyuncu Tamer Karadağlı’nın dizinin kadrosuna katılması heyecan yaratmıştı. Ancak birkaç bölüm sonra Karadağlı diziden ayrıldı ve bununla birlikte dizinin sevilen oyuncularından Berk Oktay’ın da gitmesi hayal kırıklığına sebep oldu. Böylelikle, reytinglerinde hızlı düşüş gösteren Savaşçı dizisiyle ilgili final kararı alındı. Bu cumartesi ekranlara gelecek 109. Bölümüyle Savaşçı final yaparak izleyicilerine veda edecek.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yüzbaşı Haydar Bozkurt- Sarp Levendoğlu

Albay Halil İbrahim Kopuz- Murat Serezli

Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli- Ekin Mert Daymaz

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı- Erkan Meriç

Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe- Anıl Tetik

Astsubay Üstçavuş İlyas- Ali Tarık Fındık

Astsubay Başçavuş Ali Çekiç- Serkan Kuru

Teğmen Selcen Efe- Serenay Aktaş

Tümgeneral Ahmet Kutalmış- Serhat Nalbantoğlu

Mehmet Arif Kırlangıç- Alp Öyken

Akkız Bozkurt- Zerrin Sümer

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