Şansımı Seveyim oyuncuları kimdir? İşte Şansımı Seveyim konusu ve oyuncuları

Şansımı Seveyim oyuncuları ve konusu araştırılıyor. 2017'de vizyona giren ve senaryosunu Ferhat Ergün'ün kaleme aldığı Şansımı Seveyim oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler yer alıyor.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ OYUNCULARI

Şansımı Seveyim filmi oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat, Zerrin Sümer, Ümit Yesin, Gülsüm Alkan ve Metin Yıldız gibi isimler bulunuyor.

ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin, ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a aşık olunca lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup, helallik istemeye karar verir.