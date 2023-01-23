Safiye Soyman ameliyat oldu

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Safiye Soyman, safra kesesini aldırdı. Operasyon sonrası narkozun etkisindeyken çekilen videosunu yayınlayan 61 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Safra kesesinin karaciğerine yapıştığını söyleyen Soyman, "Çok şükür ameliyattan çıktım, oldu bitti. Bir hafta dinleneceğim. Sevenlerim merak ettiler... Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Allah; insanları sevgisiz, sevensiz bırakmasın. Sizleri başımdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Faik Öztürk hayat arkadaşı Safiye Soyman'ı hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı.

Safiye Soyman'ın paylaşımına; Seda Sayan, Ceylan, Emel Sayın, Nazan Şoray, Ebru Akel ve Bahar Öztan gibi birçok ünlü isim 'Geçmiş olsun' şeklinde yorum yaptı.