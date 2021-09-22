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Sadan Ünüvar kimdir? Sadan Hanım filmiyle gündeme geldi

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Sadan Ünüvar kimdir Sadan Hanım filmiyle gündeme geldi

Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen "Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi" belgeseli 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde gösterime girdi. Film Sadan Ünüvar’ın hastalık sürecini anlatıyor. Peki, Sadan Ünüvar kimdir?

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6 Eylül 1927’de İstanbul’da dünyaya gelen Sadan Ünüvar, babası Sururi Bey, annesi Nazmiye Hanım olup, dört kız kardeşin en küçüğüdür. 1934 yılındaki soyadı kanunu kabulü ve yürürlüğe girişinden sonra aile ‘Akbay’ soyadını almıştır.

Çocukluğu Çengelköy'de geçti. İlkokulu Gazi Mustafa Kemal Paşa İlk ve Ortaokulunda okuduktan sonra Kadıköy Kız Enstitüsü Nakış bölümünden mezun oldu. Bu dönem içerisinde kendisine çok benzeyen ve iki yaş büyüğü olan ablası Nazan Hanım ile birlikte özel olarak keman dersleri aldı, ablası birinci kemana, kendisi ikinci kemana kadar yükselerek, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde konserler verdi. 

1951 yılında Ali Ziyaeddin Ünüvar ile hayatını birleştirmiş, bu evlilikten bir oğlu, bir kızı oldu. 1953 yılında ilk çocukları Merih dünyaya geldi. Bu yıllar sürecinde Moda’da eşinin ablasına ait, daha sonra Moda’nın adı geçen Huzur Pansiyonu olarak bilinen evin 3.katında oturdu, daha sonra eşinin görev yaptığı bölge olan Heybeliada’ya yerleşti. 

1962 yılında kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra eşinin Deniz Ataşeliği görevi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Washington D.C.’de 2.5 yıl kadar kaldı.

1967 yılı sonlarında Moda’ya taşındıktan sonra hayatının kalan bölümünü Moda’da eski evlerinin yerine inşa edilmiş olan apartmanın yine 3. katında sürdürdü. Oğlu Merih Ünüvar’dan 1982 doğumlu Tora Barbaros Ünüvar ve 1984 doğumlu Ken Tayfun Ünüvar olmak üzere iki torun sahibidir.

94 yaşındaki Sadan Ünüvar, 2013’ten beri Alzheimer’la mücadele ediyor.

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