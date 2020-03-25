Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga kimdir? Şaban Oğlu Şaban Selma'nın son hali

Şaban Oğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Gülen Güzler filmleriyle tanınan Sevda Aktolga, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aktolga, başrollerini Müjde Ar ve Ahmet Sezerel'in paylaştığı filmde 'Sacide' karakterine hayat verdi.



Ardından 'Şaban Oğlu Şaban', Cennetin Çocukları' filmleri geldi. Oyunculuğa 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saatinde başladı.



Sevda Aktolga, 1977 yapımı "Taşra Kızı" filmi ile de beyazperdeye adım attı.



Ertem Eğilmez imzalı 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde kendi ismini taşıyan karaktere hayat verdi. Adile Naşit ile Münir Özkul’un başrolde yer aldığı 'Gülen Gözler'de ise Hikmet karakterine hayat verdi. 1986 yılında setlere ara verdikten sonra 1997 yılında baba evi dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı. Sevda Aktolga son olarak 2014 yapımı sinema filmi 'Aşk Oyunu'nda rol aldı ve 'Münire' karakterine hayat verdi.