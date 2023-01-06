Özge Özpirinçci: Oyunculuk beni özgürleştiriyor

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ÖZGE Özpirinçci, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in YouTube’da yayınlanan “Teras Noir” adlı programına konuk oldu.

Meriç Aral ve Efe Tunçer’in sorularını yanıtlayan Özpirinçci oyunculuğun kendisini özgürleştirdiğini söyledi: “Yaptığım roller beni özgürleştiriyor. Kendi hayatımda hissetmediğim duygular, düşmediğim durumlar, vermek zorunda olmadığım tepkilerle tanışıyorum. Sonra kamera önünde ben bunları benimseyip yüzde 200’lük performansla gösterdiğimde çok özgürleşiyorum. Gerçek hayatta veremediğim bir tepkiyi rolümle verebiliyorum. Mesela trafikte birine sinirlendin, inip beyzbol sopasıyla camını kırmak istiyorsun. Gerçek hayatta bu tepkiyi veremiyorsun tabii ama oyunculukta her şeyi yapman mümkün.”

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ÖZGE Özpirinçci “Son zamanlarda en çok utandığın an” sorusuna ilginç bir yanıt verdi:

“Bilmiyorum ya utanç duygusu bende öyle çok olan bir şey değil. Ben çok utanmam, utanmazım. Hatta bazen denyoluğa kadar gider yani. Arkadaşlarım, ‘Özge dün ne dediğini hatırlıyor musun?’ derler, hatırladıklarında ‘Ya saçmalamayın dememişimdir’ oluyorum.”

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KUSUR BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR ŞEY

Ünlü oyuncu sosyal medyada dayatılan ‘kusursuzluk’ algısıyla ilgili de konuştu:

“Benim gözlemlediğim kadarıyla bence kusur kelimesinin karşılığı değişti. Geçen bir arkadaşım bana bir aplikasyondan bahsetti. Filtremelere karşı bir aplikasyon. Tam olarak Instagram’ın başlattığı illüzyonun tam tersi bir durum. Burada ne kadar kusurlu olduğunu düşünüyorsan, o kadar gerçek oluyorsun. Kusur benim çok sevdiğim bir şey. Beyaz saçlarıma takılmıştı bir ara, boyatsın mı boyatmasın mı? diye. Boyattım ama yine beyazlayacak. Kategorize etmek istiyoruz ya her şeyi; ‘Bu kız doğalcı’, ‘Bu kız lolita’ gibi... Ulaşsan bile kusursuzluğa sürdürebilir bir şey değil. Seni sen yapan şeyler bence kusurlar.”