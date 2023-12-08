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Oyuncuların evliliğinde yarış oluyor

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#Zuhal Olcay#Ahmet Mümtaz Taylan#Haluk Bilginer
Oyuncuların evliliğinde yarış oluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 08:52

ZUHAL Olcay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” adlı programına konuk oldu.

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 Olcay, evlilikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik başlı başına zor. Karı kocanın ikisi de oyuncu olunca, ister istemez yarış oluyordur, olmaması mümkün değil. Eğer başa baş giden bir yetenek ve kariyerden söz ediyorsak hele, felaket bir şey... Ama o başa başlığı, akıllı ve güzel insanlar bir bütün yapıp, ailenin, tiyatronun yararına kullanır ve çok da güzel sonuçlar elde eder. Aşka inanıyorum. Aşkın ömrü var, maksimum 5 yıl bile değil...” Zuhal Olcay, 12 yıl evli kaldığı Haluk Bilginer’den 2004’te boşanmıştı.

ÇOK MUTLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRMEDİM

Zuhal Olcay, “Mutlu bir evde mi büyüdün?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok değil... Annem ve babam anlaşamıyordu, ikisi de birer birer baktığında çok tatlı insanlar ama maalesef yanlış cast. Dolayısıyla çok mutlu bir çocukluk geçirmedim... Ama sanatçı olmamda büyük destek verdiler.”

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#Zuhal Olcay#Ahmet Mümtaz Taylan#Haluk Bilginer

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