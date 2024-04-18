Nouma’nın eğlence gecesi

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Eski futbolcu Pascal Nouma önceki gece Cihangir’de görüntülendi.
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Bir mekânda üç kadınla koyu bir sohbete dalan Pascal Nouma, yaklaşık 2 saat sonra dışarı çıktı. Hemen onun ardından mekândan ayrılan genç kadın, muhabirlere “Beni niye çekiyorsunuz?” diye tepki gösterdi.
Kadın yüzünü gizleyip içeri geri dönerken, bir süre sonra ekipteki başka bir arkadaşı dışarı çıktı, “Ben Pascal’ın menajeriyim” dedi. Nouma ise o anlarda muhabirlerle şakalaşıyordu.