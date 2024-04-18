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Nouma’nın eğlence gecesi

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#Pascal Nouma#Cihangir#Nouma
Nouma’nın eğlence gecesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 09:33

Eski futbolcu Pascal Nouma önceki gece Cihangir’de görüntülendi.

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Bir mekânda üç kadınla koyu bir sohbete dalan Pascal Nouma, yaklaşık 2 saat sonra dışarı çıktı. Hemen onun ardından mekândan ayrılan genç kadın, muhabirlere “Beni niye çekiyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

Nouma’nın eğlence gecesi


Kadın yüzünü gizleyip içeri geri dönerken, bir süre sonra ekipteki başka bir arkadaşı dışarı çıktı, “Ben Pascal’ın menajeriyim” dedi. Nouma ise o anlarda muhabirlerle şakalaşıyordu.

Nouma’nın eğlence gecesi

 

 

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#Pascal Nouma#Cihangir#Nouma

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