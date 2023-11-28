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Mustafa’dan Figen'e evlenme teklifi!

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#Dilek Taşı#Kanal D#Salih Bademci
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 10:31

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yaşanan olayları farklı bir bakış açısıyla ekrana getiren Dilek Taşı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

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Figen, annesini bulmakta kararlı olduğunu herkese gösteriyor. Diğer taraftan nakil bekleyen ve yaşam savaşı veren Sinan'ın imdadına yine Figen koşuyor. Ancak Figen'in masada kalma ihtimali Mustafa'yı çok korkutuyor. Tanıtımın sonuna Mustafa’nın Figen’e evlenme teklifi damga vuruyor.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda   Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mustafa’dan Figene evlenme teklifi

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Dilek Taşı#Kanal D#Salih Bademci

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