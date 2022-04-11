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Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut: Gerçekler ortaya çıksın

#Münevver Karabulut#Süreyya Karabulut#Neler Oluyor Hayatta

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Neler Oluyor Hayatta’ya bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına; Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut: Gerçekler ortaya çıksın


Süreyya Karabulut, Garipoğlu ailesine seslendi..

 Acılı baba Süreyya Karabulut “Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın. Sokaktaki insan bana soruyor ‘Cem Garipoğlu öldü mü, kaçırıldı mı?’ artık bu soruların muhatabı olmak istemiyorum” dedi. Çarpıcı bir iddiada da bulundu baba Karabulut “FETÖ bağlantısının olabileceğini düşünüyorum” dedi. Süreyya Karabulut, kızının kanı bulaşan koltuğun sosyal medyada Cem Garipoğlu’nun ailesi tarafından paylaşılmasına da değindi. Karabulut, “Aile fotoğrafı ile internete verdiler. Kızıma saygıları yok, hiç olmazsa kendi çocuklarına da mı saygıları yok? Bu ne rezillik!” sözleriyle tepkisini dile getirdi. “197 gün bana kan kusturdular” diyen Süreyya Karabulut “Cem Garipoğlu’nun naaşını sessiz sedasız gömdüler. Bana fotoğraf gösterdiler. Ben fotoğrafı ne yapayım? Sorarım size” sözleriyle şüphesini bir kez daha dile getirdi.

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 Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de…

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