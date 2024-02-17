Mor kravat da kurtaramadı! Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı

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Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile beğeni toplayan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği dizinin 28 Şubat 2024 tarihi itibariyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanacağı açıklandı.

Daha yayına girmeden oyuncu kadrosu ve tanıtım filmleri ile merak uyandıran dizide, masum bir delikanlı olan Umut’un (Ekin Koç) babasını kurtarmak için düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı ekrana gelecek.

BU KEZ ŞİDDETE UĞRADI!

Kadına yönelik şiddet iddiasıyla yargılanan Ozan Güven’in, yıllar sonra “Taş Kağıt Makas: Hayatı Oyunu” ile ekrana dönüş yaptığı dizideki dayak sahneleri ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İlk bölümün yayın tarihinin açıklandığı yeni tanıtım filminde “Harun” karakterini canlandıran Ozan Güven, senaryo gereği “Fecir” rolüyle izleyici ile buluşacak olan Burak Yörük’ten dayak yedi. Bir önceki tanıtım filminde mor kravat takarak izleyenleri terse köşe yapan Ozan Güven'in bu kez dayak yediği sahneler ile gündeme gelmesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir gökdelenin inşaatında geçen şiddet dolu sahnelerde Fecir’in Harun’u neden dövdüğü ise diziye olan merakı ikiye katladı.

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ÜNLÜLER GEÇİDİ

Senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı, hatırlamak ile unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor.

Ünlüler geçidine dönüşen dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen gibi usta isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat tarihinden itibaren her çarşamba akşamı Kanal D’de yayınlanacak.