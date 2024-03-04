Melisa Döngel: Sevgiye açım

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Döngel, sevgiye aç biri olduğunu söyledi ve ekledi:

“Evlenip yuva kurmayı diliyorum.” Oyuncu, arkadaşı Demet Özdemir ile ilgili ise “Demet, mükemmel bir kadın. İki projede beraber oynadık. İkisinde de onun desteğiyle projeye alındım. Bir kadında hiç mi kıskançlık olmaz, Demet’te yok. Aksine yardımcı olur” açıklamasını yaptı. Döngel ayrıca eski rol arkadaşı Hande Erçel’le ilgili ise şunları söyledi: “Hande, oyunculukta öğrenmeye çok açık ve tatlı biri. Ben de bir dram projesinde yer almak istiyorum.”