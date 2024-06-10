×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Mehmet Ali Erbil: Yuvama dönüyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Kanal D#Turnike
Mehmet Ali Erbil: Yuvama dönüyorum
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 11:16

Sağlık sorunları nedeniyle ekrana ara veren Mehmet Ali Erbil, Kanal D’de yayınlanacak “Turnike” ile dönüyor. Ünlü şovmen, özlenen yarışmayı tekrardan izleyici ile buluşturacaklarını söyledi: “Yuvama dönüyorum. Kanal D ekranlarında olmam özel bir şey.”

Haberin Devamı

Kanal D ekranlarına yıllar sonra “Turnike” yarışmasıyla dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil, tanıtım çekimleri için önceki gün Balat’taydı. Erbil, seyircilerin beklentisini karşılayacak bir program yapacaklarını ifade etti: “Uzun yıllardır özlenen bir yarışma ‘Turnike’ ile tekrardan ekranlarda olacağız. Eski yuvama dönüyorum. Kanal D ekranlarında olmam özel bir şey. Uzun soluklu yarışmam ‘Çarkıfelek’, Kanal D’de başlamıştı. Başka kanallarda başka programlar yaptım ama Kanal D’nin yeri çok ayrıdır. Yine aynı kanalda çok sevilen ve bilinen bir programla dönüyorum. ‘Turnike’, Türk malı ve Türkiye’nin ilk yerli formatı. İnsanlar biraz dizilerden sıkıldı. Televizyon seyircisinin beklentisini karşılayacak bir program olacak.”

Mehmet Ali Erbil: Yuvama dönüyorum



EKRANDA FORMAT EKSİKLİĞİ VAR

Mehmet Ali Erbil, ekranı özlediğini ve televizyonlarda format eksikliği olduğunu ifade etti. Kanalların büyük maliyeti olan diziler karşısında zorlandığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, “Daha özlem doluyum ve yenilendim. Gördüğüm kadarıyla ekranlarda format eksikliği var. Sırf dizelere boğulmuş durumda televizyonlar. Dizilerin maliyetleri çok büyük. Televizyonlar bu yükü nasıl kaldıracaklar. 12-15 milyona bir bölüm çıkıyor. Böyle programlar dizinin yarı fiyatına çıkar” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

BİLGİ YARIŞMASI OLACAK

Mehmet Ali Erbil, ‘Turnike’ hakkında şu bilgiyi verdi: “Halk da ünlüler de yarışacak. Bakalım sorular karşısında neler yapacaklar. Eğlence formatı olsa da bilgi yarışması sonuçta. Her gün araba vereceğiz. Çarşımız olacak ve hediyeler dağıtacağız.”

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Kanal D#Turnike

BAKMADAN GEÇME!