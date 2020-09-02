MasterChef Serhat kimdir kaç yaşında ve nereli? Serhat Doğramacı'nın hayatı ve biyografisi

MasterChef Türkiye yarışmacıları yarışmanın izleyenleri tarafından merak konusu oluyor. Bu yarışmacılardan olan MasterChef Serhat da gerek yemeklerdeki başarısı gerek iddiasıyla dikkat çekiyor. 23 yaşında olan MasterChef Serhat, "Ben gibi birisi varsa benim rakibimdir.” sözleriyle hedefini ortaya koyuyor. İşte, MasterChef Serhat ile ilgili ayrıntılar.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.