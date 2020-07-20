MasterChef Alican kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Alican Barut hakkında bilgiler
MasterChef 2020 sezonunda yarışan isimlerden biri de Alican Barut oldu. Soslu bonfile ve yanında ısırgan otlu salata ile MasterChef Türkiye'ye katılan Alican Barut, Somer Şef ile Mehmet Şef'ten evet oyları alarak bir üst tura çıkmayı başardı. Peki, MasterChef Alican kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Alican Barut hakkında bilgiler…
1933'ten beri hizmet veren 87 yıllık lokantaların dördüncü kuşak temsilcisi olan Alican Barut, 30 yaşında. İşletmeciliğin yanı sıra yelken eğitmenliği yapıyor. Lise ve üniversite yılları boyunca eğitmenlik yapmış. Henüz 9 yaşındayken yelken sporuyla ilgilenmeye başlanan Alican Barut, 2005 yılında Alaçatı’da düzenlenen Ot Festivali'ne katılmış ve burada üçüncülük ödülü almış. Aktif olarak üretim ve servis aşamalarının her yerinde çalışan Alican Barut’un MasterChef yarışında ne kadar kalacağı ilerleyen günlerde belli olacak.
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