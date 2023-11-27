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Kuzey, Nilüfer’in büyük sırrını haykırıyor: Sen şizofrensin…

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#Bir Derdim Var#Kanal D#Birce Akalay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 10:04

Bir Derdim Var gerek ele aldığı konuları gerekse karakter hikayeleri ile izleyicinin dikkatini çekmeye davam ediyor. Bu hafta ekrana gelecek bölümde Kuzey ve Kürşad’ın hikayeleri çok konuşulacak.

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Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doktor Nilüfer ve ekibi, Kuzey ile Kürşad’ın ailelerinden dolayı yaşadıkları sorunları çözmeye odaklanırken Nilüfer bu iki çocuğun kendilerine ya da başkalarına zarar verme ihtimalinden korkuyor.

Yusuf ve İpek, Kuzey’in evindeki odasını incelemeye gittiklerine Kuzey’in büyük bir dahi olduğunu keşfederken Kürşad’ın babası onu ikna etmeye çalışıyor.

Kuzey, Nilüfer’in büyük sırrını haykırıyor: Sen şizofrensin…

Kürşad annesine yaptıklarından dolayı babasına öldürmeye çalışırken tanıtımın sonunda Kuzey, Nilüfer’in büyük sırrını Ömer dahil herkesin önünde haykırıyor.

Bir Derdim Var yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de!

 

 

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#Bir Derdim Var#Kanal D#Birce Akalay

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