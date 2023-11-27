Kuzey, Nilüfer’in büyük sırrını haykırıyor: Sen şizofrensin…

Haberin Devamı

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doktor Nilüfer ve ekibi, Kuzey ile Kürşad’ın ailelerinden dolayı yaşadıkları sorunları çözmeye odaklanırken Nilüfer bu iki çocuğun kendilerine ya da başkalarına zarar verme ihtimalinden korkuyor.

Yusuf ve İpek, Kuzey’in evindeki odasını incelemeye gittiklerine Kuzey’in büyük bir dahi olduğunu keşfederken Kürşad’ın babası onu ikna etmeye çalışıyor.

Kürşad annesine yaptıklarından dolayı babasına öldürmeye çalışırken tanıtımın sonunda Kuzey, Nilüfer’in büyük sırrını Ömer dahil herkesin önünde haykırıyor.

Bir Derdim Var yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de!