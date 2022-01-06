Kulüp ikinci sezon ne zaman yayınlanacak?

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Kulüp dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kulüp dizisinin ilk sezonun ikinci kısmı 6 Ocak’ta izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragman izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Fragmanda Raşel ve İsmet arasında da suların durulmadığı görülüyor. Mathilda Raşel’e, ‘Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!’ diyor. Raşel ise çıkacak diye ısrar ediyor.

KULÜP DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Kulüp dizisinin ilk sezonun ikinci kısmı 6 Ocak’ta izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan fragmanında Orhan Selim’e, ‘Yarın biraz daha ölçülü bir şov yapalım. Daha normal bir kostüm giyersin bu seferlik işte.’ diyor. Selim, ‘Size bir zarar gelmesin diye.’ diyor.



Raşel ve İsmet arasında da sular durulmuyor. Mathilda Raşel’e, ‘Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!’ diyor. Raşel ise çıkacak diye ısrar ediyor.

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KULÜP DİZİSİ KONUSU

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.





Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.