Kulüp ikinci sezon ne zaman yayınlanacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMANOmicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'#Transfer
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
Djokovice bir şok da Nadaldan Aylar öncesinden biliyordu... Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...Djokovic'e bir şok da Nadal'dan 'Aylar öncesinden biliyordu...' Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...#Novak Djokovic
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı Saldırgan komşusu çıktıKadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı! Saldırgan komşusu çıktı#Küçükçekmece
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Kulüp ikinci sezon ne zaman yayınlanacak?

#Kulüp#Kulüp 2. Sezon#Kulüp Yeni Sezon
Kulüp ikinci sezon ne zaman yayınlanacak

Kulüp dizisi 2. sezon ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix’İn sevilen dizisi Kulüp’ün yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölümler ile ilgili fragman yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Peki, Kulüp dizisi yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? İşte fragman

Haberin Devamı

Kulüp dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kulüp dizisinin ilk sezonun ikinci kısmı 6 Ocak’ta izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragman izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Fragmanda Raşel ve İsmet arasında da suların durulmadığı görülüyor. Mathilda Raşel’e, ‘Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!’ diyor. Raşel ise çıkacak diye ısrar ediyor.

KULÜP DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Kulüp dizisinin ilk sezonun ikinci kısmı 6 Ocak’ta izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan fragmanında Orhan Selim’e, ‘Yarın biraz daha ölçülü bir şov yapalım. Daha normal bir kostüm giyersin bu seferlik işte.’ diyor. Selim, ‘Size bir zarar gelmesin diye.’ diyor.

Raşel ve İsmet arasında da sular durulmuyor. Mathilda Raşel’e, ‘Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!’ diyor. Raşel ise çıkacak diye ısrar ediyor.

Haberin Devamı

KULÜP DİZİSİ KONUSU

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.


Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kulüp#Kulüp 2. Sezon#Kulüp Yeni Sezon

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs