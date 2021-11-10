Kulüp dizisinin Çelebi'si Fırat Tanış kimdir? Kulüp dizisi oyuncuları ve karakterleri

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Dijital ortamın beğeni toplayan dizilerinden Kulüp oyuncuları ve konusu ile izleyiciler tarafından araştırılıyor. Netflix'in 1950'li yıllarda geçen dönem draması Kulüp, 5 Kasım'da seyirci karşısına çıktı. Kısa sürede Türkiye'de Netflix listesinin ilk sırasına yerleşen Kulüp'ün oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Dizide Çelebi karakterini canlandıran Fırat Tanış kimdir merak ediliyor. İşte Çelebi karakteri ve Fırat Tanış hakkında merak edilenler...

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Tanış, Gürcishan Ahıska kökenlidir. Tam ismi Nuri Fırat Tanış'tır. Lise yıllarında oyunculuğa merak salmıştır. O dönemlerde düzenlenen Liseler arası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarı ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 2001 yılına kadar oyunculuk yaptı. Aynı zamanda birçok akademide oyunculuk dersi verdi. İlk kez kamera karşısına Kanal 6'da yayınlanan "Radyo Madyo" dizisi ile geçti.

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Profesyonel olarak ilk dizi projesi 2002 yılında TRT'de yayınlanan Yeditepe İstanbul'dur. 2009'da ise Kanal D'de ekrana gelen 'Geniş Aile' dizisindeki 'Koyu Bilal' rolüyle çıkış yakalamıştır. 2002'de "Sır Çocukları" isimli sinema filminde beyaz perdeye ilk adımını atmıştır. Oyuncu, bu filmdeki rolüyle birçok ödül kazanmıştır.

Ünlü oyuncu, 2013 yapımı "Karınca Kapanı" isimli sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra başrol ve senaryosunu da üstlenmiştir. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapmıştır. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten bir kızı vardır. 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi.

KULÜP DİZİSİ KONUSU

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

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Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları arasında Metin Akdülger, Asude Kalebek, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci gibi önemli isimler bulunuyor.