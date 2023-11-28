Komedi Festivali’nde son hafta

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Yerli ve yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerinin katılımıyla, 3 Aralık’ta son bulacak festivalde 29 Kasım’da Maximum Uniq Box’ta İngiliz komedyen Matt Richardson sahne alacak.



Uğur Yücel, tek kişilik oyunu “Neyzen Tevfik-Hiç” ile yarın Bostancı Gösteri Merkezi’nde. “Biri Flört Mü Dedi?” ile oyuncu Esra Dermancıoğlu, 1 Aralık Maximum Uniq Box’ta olacak.