Komedi Festivali’nde son hafta

Yerli ve yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerinin katılımıyla, 3 Aralık’ta son bulacak festivalde 29 Kasım’da Maximum Uniq Box’ta İngiliz komedyen Matt Richardson sahne alacak.
Uğur Yücel, tek kişilik oyunu “Neyzen Tevfik-Hiç” ile yarın Bostancı Gösteri Merkezi’nde. “Biri Flört Mü Dedi?” ile oyuncu Esra Dermancıoğlu, 1 Aralık Maximum Uniq Box’ta olacak.
Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın “Burda Olan Burda Kalır”, 1 Aralık İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda. Yine 1 Aralık’ta “Biraz Öyle, Biraz Böyle” adlı stand-up gösterisi ile Geveze, BKM Mutfak Uniq’te olacak. Festivalin son gününde “Aile Arasında” filminin senaristi Gülse Birsel ve yönetmeni Ozan Açıktan’ın sohbeti ile konuk olacağı, sinema
eleştirmeni Mehmet Açar moderatörlüğünde 4 Aralık’ta Zorlu PSM Touche’de yer alacak.