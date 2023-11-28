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Komedi Festivali’nde son hafta

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#Komedi Festivali#Esra Dermancıoğlu#Biraz Öyle Biraz Böyle
Komedi Festivali’nde son hafta
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 07:42

BKM Organizasyonu ile bu yıl altıncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, devam ediyor.

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Yerli ve yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerinin katılımıyla, 3 Aralık’ta son bulacak festivalde 29 Kasım’da Maximum Uniq Box’ta İngiliz komedyen Matt Richardson sahne alacak.

Uğur Yücel, tek kişilik oyunu “Neyzen Tevfik-Hiç” ile yarın Bostancı Gösteri Merkezi’nde. “Biri Flört Mü Dedi?” ile oyuncu Esra Dermancıoğlu, 1 Aralık Maximum Uniq Box’ta olacak.

Komedi Festivali’nde son hafta



Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın “Burda Olan Burda Kalır”, 1 Aralık İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda. Yine 1 Aralık’ta “Biraz Öyle, Biraz Böyle” adlı stand-up gösterisi ile Geveze, BKM Mutfak Uniq’te olacak. Festivalin son gününde “Aile Arasında” filminin senaristi Gülse Birsel ve yönetmeni Ozan Açıktan’ın sohbeti ile konuk olacağı, sinema eleştirmeni Mehmet Açar moderatörlüğünde 4 Aralık’ta Zorlu PSM Touche’de yer alacak.

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#Komedi Festivali#Esra Dermancıoğlu#Biraz Öyle Biraz Böyle

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