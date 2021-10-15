Kırmızı Oda’nın Nevin’i Rozet Hubeş kimdir, nereli?

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Rozet Hubeş 1959 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Yahudi asıllı İstanbullu olan sanatçı, lisede Fen bölümünde okudu ve henüz lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katıldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu.İlk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroların çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosunda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosunda oynadı. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası oldu.