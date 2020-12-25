Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda oyuncu kadrosuna Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran katıldı!
Kırmızı Oda oyuncuları dikkatleri üzerine topluyor. Her hafta cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadro ve konusu izleyenlerin beğenisini aldı. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu'nun Boncuk karakterinin hikayesiyle kadroya katılmasının ardından sürpriz gelişme yaşandı. Başarılı oyuncular Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran da Kırmızı Oda oyuncu kadrosunda yer aldı. Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterine hayat veren Sema Keçik ise performansıyla ilgi gördü. İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncuları
Kırmızı Odaoyuncuları izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'da her hafta başarılı oyuncular ekranlara geliyor. Senaryoda yer alan Selvi karakterine Sema Keçik, hayat verirken, Boncuk karakterini Burcu Biricik oynuyor. Dizinin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimler bulunuyor.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?
Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor.
Diziye her hafta farklı oyuncular katılıyor. Daha önce Melisa Sözen, Evrim Alasya, Salih Bademci, Celil Nalçakan ve Hande Doğandemir konuk oyuncu olmuşlardı. Şimdi ise Sema Keçik, Sezin Akbaşoğulları, Elif Ceren Balıkçı, Burcu Biricik, Aslıhan Gürbüz, Feyyaz Şerifoğlu , Bülent Seyran gibi isimler kadroya dahil oldu.
TÜLİN ÖZEN – PİRAYE
MERİÇ ARAL - AYŞE
BURAK SEVİNÇ – DENİZ
BONCUK-BURCU BİRİCİK
SELVİ-SEMA KEÇİK
HEDİYE- SEZİN AKBAŞOĞULLARI
KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.
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