Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda oyuncu kadrosuna Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran katıldı!

Kırmızı Odaoyuncuları izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'da her hafta başarılı oyuncular ekranlara geliyor. Senaryoda yer alan Selvi karakterine Sema Keçik, hayat verirken, Boncuk karakterini Burcu Biricik oynuyor. Dizinin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimler bulunuyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor.

Diziye her hafta farklı oyuncular katılıyor. Daha önce Melisa Sözen, Evrim Alasya, Salih Bademci, Celil Nalçakan ve Hande Doğandemir konuk oyuncu olmuşlardı. Şimdi ise Sema Keçik, Sezin Akbaşoğulları, Elif Ceren Balıkçı, Burcu Biricik, Aslıhan Gürbüz, Feyyaz Şerifoğlu , Bülent Seyran gibi isimler kadroya dahil oldu.

TÜLİN ÖZEN – PİRAYE

MERİÇ ARAL - AYŞE

BURAK SEVİNÇ – DENİZ

BONCUK-BURCU BİRİCİK

SELVİ-SEMA KEÇİK

HEDİYE- SEZİN AKBAŞOĞULLARI

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.