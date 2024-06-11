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Kırgızistan ve Türkiye sinema alanında iş birliği protokolü imzaladı

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#Bişkek Uluslararası Film Festivali#Kırgızistan#Birol Güven
Kırgızistan ve Türkiye sinema alanında iş birliği protokolü imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 14:53

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 2'nci Bişkek Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Sinema Genel Müdürlüğü ile Türikye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü arasında ortak yapım iş birliği protokolü imzalandı. İş birliğiyle iki ülkenin sanatsal ve kültürel köprüsü olacak ortak bir yapımın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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Kırgızistan'da ikinci kez düzenlenen Bişkek Uluslararası Film Festivali başlıyor. 15 Haziran'a kadar sürecek olan festivalde bu sene 26 ülkeden onlarca sinemacılar misafir ediliyor. Kırgız Sinema Genel Müdürü Akzhol Bekbolotov, Türk mevkidaşı Birol Güven ile Cengiz Aytmatov Sinema Evi'nde bir araya gelerek, sinema sektöründeki Kırgız-Türk iş birlikteliğini Cengiz Aytmatov'ın 'Selvi Boylu Ay Yazmalım' eserinin Türk yönetmenleri tarafından beyazperdeye taşınması ile başladığını ve bu sebeple iki ülkenin sanatsal ve kültürel köprüsü olacak olan ortak yapım iş birliği protokolünün imza töreni Sinema Evi'nde bulunan Cengiz Aytmatov'un odasında gerçekleştirldiğini dile getirdi.

Kırgızistan ve Türkiye sinema alanında iş birliği protokolü imzaladı

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BİROL GÜVEN'E İLK ORTAK YAPIM İÇİN BEYAZ TABAK HEDİYE EDİLDİ

Bekbolotov, "Bugün Bişkek Uluslararası Film Festivali kapsamında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı Sinematografi Departmanı arasında iş birliği protokolünü imzalamak için meslektaşım Birol Güven ile bir araya geldik. Öncelikle Türkiye şu anda dünya sinema endistrüsinde ilk üç ülkenin biri olduğunu belirtmek isterim. Türkiye, yabancı yapımlar için çekim izni ve rehberliği konusunda çok iyi çalışmaları yapıyor. Biz Türkiye'nin 'Cash Rebate' (yapımcıya geri ödeme) sistemini faaliyete geçirme tecrübesini ve modelini öğrenerek bu sistemi kendi sektörümüze uygun bir şekilde getirmeyi düşünüyoruz. İmzalanacak olan bu protokol, iki ülkenin sinema sektörünün iş birlikteliğinin ve tecrübe paylaşamının arttırlmasına vesile olacak diye umut ediyorum" dedi.

Kırgızistan ve Türkiye sinema alanında iş birliği protokolü imzaladı



Daha önce kurulmuş kültürel köprüler ile gönül coğrafyasına geldiğini belirten Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Cengiz Aytmatov'un sadece Kırgızların değil Türklerin de kahramanı olduğunu söyledi. Güven 'Aytmatov'ın sinemamıza da büyük katkıları oldu. 'Selvi Boylu Ay Yazmalım' gibi bir şaheseri bize hediye etti. Şu anda onun yıllarca çalıştığı odada bulunmak, çok önemli bir işbirliği anlaşmasına imza atmak, sinema içinde bütün sanatları barındıran bütün kompozisyonların yeri olan coğrafyada bulunuyoruz. Film çekmek güzel, birlikte film çekmek daha da güzel" diyerek Aytmatov'un çalışma masındaki hatıra defterine notunu da yazdı.

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Açıklamaların ardından Bekbolotov, Birol Güven'e ilk ortak yapım filminin çekimlerinde tüm yapım ekibinin isiminin yazılması için boş beyaz tabak hediye etti.

 

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#Bişkek Uluslararası Film Festivali#Kırgızistan#Birol Güven

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