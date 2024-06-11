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Ketenpere oyuncuları kimler, konusu nedir? Ketenpere filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Ketenpere oyuncuları kimler, konusu nedir Ketenpere filmi ne zaman, nerede çekildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 13:44

Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği Ketenpere filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer’in hem oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı film, dizilerde figüranlık yapan ve kendi filmini çekmenin hayallerini kuran Kalender ve Vefa’nın eğlence dolu hikayesini anlatıyor. Peki, Ketenpere konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Ketenpere filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Film 2017 yılında viyona girmişti. Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen gibi isimler rol aldığı filmin oyuncuları arasında Survivor yarışmasının şampiyonlarından biri olan Turabi Çamkıran’da yer alıyor. Filmde akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender'in maceraları anlatılıyor.

KETENPERE OYUNCULARI

Filim oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran yer alıyor.

KETENPERE KONUSU NEDİR?

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender’i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender’i çok sever ve himayesine alır.

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Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa’nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa’nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender’e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.

KETENPERE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? 

Filmin büyük bir kısmı İstanbul'da gerçekleşti. bunun yanı sıra Bursa ve Balıkesir'de de bazı sahneler çekildi.

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