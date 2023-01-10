" Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı " Saplantılı hayran davasında Aleyna Tilki’nin annesi dinlendi

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Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. ve şikayetçi Aleyna Tilki katılmadı. Duruşmada şikayetçi avukatı hazır bulundu. Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel de duruşmaya katıldı.

"KENDİSİNİ SAĞLIK GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI"

Aleyna Tilkinin annesi Havva Öztel ifadesinde sanığın daha önce de eve girme girişimleri olduğunu söyleyerek, "Sanığı fiilen tanımıyorum. Evde küçük kızım Ayça vardı. Ben Aleyna ile konserdeydim. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı. Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce eve bir kaç defa çiçek göndermişti. Bildiğim kadarıyla sanığın sosyal medya tarafından Aleyna'ya sürekli ulaşmaya çatıştığı durumlar da olmuştu. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.



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Aleyna Tilkinin avukatı, "Sanığın sosyal medyadan gönderdiği mesaj ve arkadaşlık isteklerinin ekran görüntülerini de sunacağız. Yüksek güvenlikli siteye telleri aşarak girmesi nedeniyle kişi hakkında uzaklaştırma kararı talep ediyoruz. Müvekkil Aleyna yoğunluğundan dolayı duruşmaya katılamadı. Sanıktan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun gelmediğini ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin şarkıcıya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı, krokisini çıkardığı anlatıldı. Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi. Soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan ’Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderilmişti. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi. Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki’nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., Tilki’nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndaki ifadesinde Aleyna Tilki’nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı. Tilki’nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı. Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki’yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., Aleyna Tilki’yi karakolda gördüğünü de belirtmişti. Aleyna Tilki savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirmişti. Aleyna Tilki’nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Muhammed Erkam A. hakkında, ’Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme’, ’Kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.