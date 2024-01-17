Kayıp cenaze komedisi geliyor

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Fragmanda, babalarının beklenmedik ölümü nedeniyle bir araya gelen ailenin, cenazenin kaybolmasıyla yaşadığı ilginç olaylara yer verildi.



Yapımcılığını Mustafa Sönmez’in, yönetmenliğini Haki Biçici’nin üstlendiği film, 9 Şubat’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Ortak yapımcılığını Dilek Aydın, Sinan Eczacıbaşı ve Alihan Yalçındağ’ın üstlendiği ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filminin kadrosunda Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy ve Yakup Turgut da yer alıyor.