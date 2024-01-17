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Kayıp cenaze komedisi geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Kaan Yıldırım#Erkan Kolçak Köstendil#Sarp Apak
Kayıp cenaze komedisi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 08:54

Başrollerinde ünlü oyuncular Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş ve Şinasi Yurtsever’in yer aldığı komedi filmi ‘İyi Bir Aile Değiliz’in fragmanı yayınlandı.

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Fragmanda, babalarının beklenmedik ölümü nedeniyle bir araya gelen ailenin, cenazenin kaybolmasıyla yaşadığı ilginç olaylara yer verildi.

Yapımcılığını Mustafa Sönmez’in, yönetmenliğini Haki Biçici’nin üstlendiği film, 9 Şubat’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Kayıp cenaze komedisi geliyor

Ortak yapımcılığını Dilek Aydın, Sinan Eczacıbaşı ve Alihan Yalçındağ’ın üstlendiği ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filminin kadrosunda Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy ve Yakup Turgut da yer alıyor.

Kayıp cenaze komedisi geliyor

 

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#Kaan Yıldırım#Erkan Kolçak Köstendil#Sarp Apak

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