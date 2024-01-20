Kayahan'ın hayatı film oluyor

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Şarkıcı, 3 Nisan 2015’te hayatını kaybeden babası Kayahan’ın hayatının film olacağını açıkladı:

“Filmin hikâyesi ortaya çıktı şimdi de yapımcılarla görüşüyoruz. Büyük ihtimalle mayıs ayında çekimlere başlayacağız. 1969 ile 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız. Nasıl Kayahan oldu ve hangi yollardan geçtiğini kimse bilmiyor. Eda Ece’nin duruşunu ve kişiliğini seviyorum. Kabul ederse beni oynamasını isterim. Babam için daha ‘tamam’ dediğimiz biri yok ama Yiğit Kirazcı’yı düşündük. Çenesindeki gamzesi, saçlarının kıvırcıklığı ve zayıflığıyla babama çok benziyor. Taner Ölmez de olabilir. İpek Açar Kömürcü de projeden haberdar.”

Eda Ece