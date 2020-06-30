Kanlı Nigar filminin oyuncuları… Kanlı Nigar ne zaman çekildi?

Osmanlı Döneminde İstanbul' da randevuevi işleten Cihanyandı Kanlı Nigâr'ın kendini ve bu yola düşürenlerden aldığı intikamın öyküsü anlatılmaktadır. 1981 yılında çekilmiş olmasına rağmen izleyici tarafından ilgi görmeye devam eden Kanlı Nigar filminde usta oyuncu Kemal Sunal, Abdi ve Narçın rollerini, Fatma Girik ise Nigâr rolünü canlandırmıştır.



KANLI NİGAR KONUSU



Osmanlı Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Cihanyandı Kanlı Nigar , uzun zaman önce kötü yola düşürülmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genelev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özel nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından intikam almayı aklına koyan kadın kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir.

KANLI NİGAR OYUNCULARI

Yaşar Güner,

Necla Soylu,

Merih Fırat,

Pembe Mutlu,

Bahar Öztan,

Sümer Tilmaç,

Dinçer Çekmez,

Fatma Girik,

Kemal Sunal,

Nezihe Güler