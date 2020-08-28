Kanlı Nigar filmi ne zaman çekildi? İşte Kanlı Nigar oyuncuları

Kanlı Nigar filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Film çekim yerleri ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor. İşte oyuncuları arasında Fatma Girik, Kemal Sunal, Yaşar Güner gibi isimlerin bulunduğu Kanlı Nigar ile ilgili bilgiler

KANLI NİGAR OYUNCULARI

Kanlı Nigar oyuncuları arasında Fatma Girik, Kemal Sunal, Yaşar Güner, Necla Soylu, Merih Fırat, Pembe Mutlu, Bahar Öztan, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez, Nezihe Güler bulunuyor.

KANLI NİGAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 1981 yılında çekilmiştir.

KANLI NİGAR FİLMİ KONUSU

Osmanlı Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Cihanyandı Kanlı Nigar , uzun zaman önce kötü yola düşürülmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genelev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özel nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından intikam almayı aklına koyan kadın kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir.