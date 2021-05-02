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Televizyon
Haber Giriş: 02.05.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Kanal D nisan ayına damga vurdu!

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Kanal D nisan ayına damga vurdu!

Kurulduğu günden bu yana gerek dizileri gerekse programlarıyla adından sıkça söz ettiren Kanal D, nisan ayında da rakip kanalları geride bırakarak izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

SON dönemde “Sadakatsiz”, “Camdaki Kız”, “Şarkılar Bizi Söyler” gibi kaliteli yapımları izleyicileriyle buluşturan Kanal D, yıllar sonra prime time’da tüm ana hedef kitlelerde performansını 9 share bandına taşımayı başardı.

Kanal D nisan ayına damga vurdu

Kanal D, izleyicinin beklentisini karşılayan doğru hamlelerle 7-8 share bandından sıyrılarak 9 share bandına oturdu. 15 senedir devam eden ve bu alanda rekor kıran “Arka Sokaklar”ın yanı sıra “Çok Güzel Hareketler 2” ve “Hekimoğlu” gibi birkaç sezondur beğeniyle izlenen dizi ve programları bünyesinde bulunduran Kanal D, ekranda yakaladığı başarıyı sosyal medya mecralarında da gösteriyor. Kanalın her yapımı, sosyal medyada gündem oluyor.

Kanal D nisan ayına damga vurdu

CUMANIN GALİBİ ARKA SOKAKLAR

KANAL D’de yayınlanan Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”, geçtiğimiz cuma akşamı ekrana gelen 588’inci bölümüyle yine izlenme rekoru kırdı. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın yer aldığı dizinin bu bölümü, Tüm Kişiler’de 9.10 reyting ve 20.38 izlenme payı alarak reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

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